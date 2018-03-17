الأردن يدعو مصر إلى استئناف تزويده بالغاز

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أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أهمية استئناف ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى بلاده، اعتبارا من مطلع العام المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الخرابشة بنظيره المصري، طارق الملا، في عمان، السبت، ضمن زيارة استمرت 3 أيام، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وجرى خلال الزيارة، عرض مستجدات قطاع الطاقة الأردني، وتعزيز مصادر الطاقة المحلية، وذلك في إطار استراتيجية المملكة في هذا المجال.
وعرض الملا، التطورات المتعلقة بخطط واستراتيجيات الحكومة المصرية، في التعامل مع الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط، وتحديدا "حقل ظهر" الذي بدأ إنتاج الغاز الطبيعي، نهاية العام الماضي.
وأعلنت مصر في وقت سابق، أنها ستعود إلى الوفاء بتعهداتها في مجال تصدير الغاز في 2019 بعد استكمال تطوير واستكشاف عدد من الحقول والآبار، كما أعلنت أنها تخطط لوقف استيراده من الخارج.
ويعتمد الأردن على الغاز المصري بنسبة 80 بالمائة في توليد احتياجاته من الكهرباء.
وتستورد البلاد 95 بالمائة من حاجياتها من مواد الطاقة، وتقضي اتفاقية تزويد الأردن بالغاز - الموقعة بين مصر والأردن في 2004 ولمدة 15 عاما- توريد 250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز للمملكة.
وكان الأنبوب الذي ينقل الغاز المصري للأردن وإسرائيل، قد تعرض لعدة تفجيرات، ما دفع عمّان إلى التحول نحو الديزل والوقود الثقيل، وشراء الطاقة الكهربائية عبر مشروع الربط العربي، ونتج عن ذلك رفع كلفة توليد الكهرباء إلى مستويات عالية، تكبد الأردن خسائر فادحة.
وتقدر بيانات رسمية أردنية كلفة انقطاع الغاز الطبيعي المصري عن الأردن بحوالي 6 مليارات دولار أمريكي.

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