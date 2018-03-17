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"مكرم" تكشف آخر تطورات قضية الطالبة "مريم"

الحياة السياسية

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

المصريون ـ متابعات

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كشف السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أن القنصلية المصرية فى لندن أنهت كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بشحن جثمان الطالبة مريم مصطفى عبد السلام.
وأوضحت "مكرم"،  خلال حوارها ببرنامج "ON live"، ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية"، مساء السبت، "ونحن فى انتظار نتائج تشريح الجثمان بعد موافقة الأسرة على ذلك لكونه يخدم سير القضية"، مشددة على أن السفارة والقنصلية المصرية تتحرك بخطوات جادة فى الحصول على حق "مريم".
ونفت وزيرة الهجرة أن يكون الشجار الذى وقع بين الفتاة المصرية وزميلاتها الثلاث اللاتى اعتدين عليها سببه العنصرية، ولكنه شجار عادى من ثلاث طالبات قصر قمن بالاعتداء على "مريم"، مما تسبب فى وفاتها.
وأضاف وزير الهجرة "لكون الطالبات قُصر قامت الشرطة الإنجليزية بوضعهن تحت الإقامة الجبرية، ولكن عقب وفاة مريم تم إحضارهن للتحقيق معهن".
وتابعت "مكرم": "نحن أمام قضيتين، الأولى هى إهمال المستشفى الذى استقبل مريم عقب الاعتداء عليها، وصرفها بعد ساعات رغم حاجتها إلى علاج دقيق ومستمر، والقضية الثانية هى تحول مسار القضية من حادث اعتداء إلى جناية قتل.. والدولة المصرية لن تترك حق مريم".


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