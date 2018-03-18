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شريف إسماعيل يعود من ألمانيا بعد فحوصات طبية

الحياة السياسية

شريف إسماعيل
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عاد رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، السبت، إلى القاهرة بعد إجراءه فحوصات طبية في ألمانيا.
وأفادت الوكالة الرسمية للبلاد بأن إسماعيل عاد إلى القاهرة بعد زيارة لألمانيا استغرقت 3 أيام، تابع خلالها حالته الصحية، دون مزيد من التفاصيل.
وغادر إسماعيل إلى فرانكفورت، الخميس الماضي، لإجراء متابعة دورية لحالته الصحية عقب العملية التي أجراها هناك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفق بيان لمجلس الوزراء.
وفي 27 يناير/كانون الثان الماضي، استأنف إسماعيل، عمله، بعد توقف لفترة استغرقت أكثر من شهرين في رحلة علاجية في ألمانيا.
وخلال فترة خضوع رئيس الوزراء للعلاج، قاد الحكومة وزير الإسكان الحالي، مصطفى مدبولي، لتسيير أعمالها، وفق قرار رئاسي.


تجدر الإشارة أن إسماعيل يترأس الحكومة منذ سبتمبر/أيلول 2015.

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