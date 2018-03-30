ثورة على مواقع التواصل بعد استشهاد رسام «أنا راجع»

30 مارس 2018 - 08:03 م

أثار خبر استشهاد الشاب الفلسطيني محمد أبوعمرو، حفيظة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، متناولين رسوماته معلقين عليها بضرورة اتحاد الشعوب العربية والإسلامية لوقف نزيف دماء الشعب الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية بحقه.

وأطلق الشاب الفلسطيني الراحل، هاشتاج "أنا راجع"، من خلال رسمه إلى جانب علمين لفلسطين، على شاطئ غزة قبل يوم من المظاهرات، لكن الرصاص الإسرائيلي لم يمهله طويلًا وقتله، اليوم، إلى جانب حوالي 13 فلسطينيًا آخرين بعد مشاركتهم في مظاهرات "العودة الكبرى" التابعة ليوم الأرض.

وفارق أبو عمرو، الحياة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم بعد مشاركته في الاحتجاجات التي احتشد فيها آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة للمطالبة بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى الأراضي التي أصبحت اليوم إسرائيل.

وأسفرت المواجهات عن استشهاد 14 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1300 شخص، ووضعت القوات الإسرائيلية دبابات في جانبها من الحدود كما تمركز القناصة على سواتر ترابية، وأطلقوا النار باتجاه متظاهرين فلسطينيين، قرب حي الشجاعية شرقي القطاع المحاصر.

ويتزامن بدء هذه الاحتجاجات التي تنتهي بحلول ذكرى النكبة في 14 مايو المقبل، مع "يوم الأرض"، وهو ذكرى مقتل 6 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية، في 30 مارس 1976 في مواجهات ضد مصادرة أراض فلسطينية.