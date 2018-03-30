» الزمالك يدخل في مفاوضات مع «متعب»

30 مارس 2018 - 08:09 م

دخل مسئولو نادي الزمالك، في مفاوضات شفهية مع عماد متعب مهاجم الأهلي المعار إلى صفوف التعاون السعودي، من أجل الحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد نادر شوقي وكيل أعمال «متعب»، في تصريحات إذاعية، أن المفاوضات تعتبر محاولات من الزمالك لجس نبض اللاعب، لافتًا إلى أن اللاعب رفض ارتداء قميص الأبيض كما رفضه من قبل، موضحًا أن "متعب" قرر عدم إعلان اعتزاله في نهاية الموسم الجاري وسيستمر لموسم أو موسمين آخرين.

وتابع شوقي: «عقد متعب مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وحينها يصبح اللاعب حرا، ولم يطلب مسئولو القلعة الحمراء عودة اللاعب مرة أخرى حتى الآن، وسننتظر حتى نهاية الدوري السعودي وبعدها نحدد وجهته سواء بالاستمرار في التعاون أو أي ناد آخر».