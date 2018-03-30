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البابا فرانسيس (أرشيفية)

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هزة في «الفاتيكان» بعد نفي البابا فرانسيس «عقاب جهنم»

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البابا فرانسيس (أرشيفية)
البابا فرانسيس (أرشيفية)

خالد الشرقاوي

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جهنم

الفاتيكان

البابا فرانسيس

أثارت تصريحات منسوبة للبابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، حول عدم وجود جهنم فضيحة كبرى في الفاتيكان.

ونقل مؤسس صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية إيوجينيو سكالفاري (ملحد)، عن البابا فرانسيس بعد مقابلة خاصة جمعتهما قوله: "الأرواح لا تعاقب. هؤلاء الذين يتوبون يحصلون على عفو الله، ويدخلون ضمن صفوف الذين يتفكرون فيه، لكن أولئك الذين لايتوبون ولا يمكن العفو عنهم يختفون. ليس هناك جحيم. هناك اختفاء لأرواح المذنبين".

وبعد نشر المقابلة، أعلن الفاتيكان أن البابا لم يكن بنيته الإدلاء بتصريحات صحفية، وأنه عقد لقاء شخصيًا مع الصحفي.

وأضاف، أن ما جاء في نص المقابلة بخصوص عدم وجود جهنم ليس إلا "نتيجة تفسيرات" سكالفاري، مشيرًا إلى أن النص لا يتضمن العبارات الحقيقية التي جاءت على لسان البابا.

وأكد الحبر الأعظم أن الكنيسة الكاثوليكية لا تزال على قناعة بوجود جهنم، وأعاد إلى الأذهان خطابه الذي ألقاه في 25 نوفمبر 2016، وقال فيه إن جهنم ليست "غرفة للتعذيب"، وإنما هي "الابتعاد عن الرب".

ووفقا لمقال سكالفاري، الذي نشر الخميس، قال إنه سأل البابا أين تذهب "الأرواح الشريرة" وأين يعاقبون.

وتؤكد عقيدة الكنيسة الكاثوليكية بوجود جهنم وأبديتها.

وتقول تعاليم الكاثوليكية إن أرواح المذنبين تلقى في جهنم، حيث يعانون "النار الأبدية".

لكن الكاردينال فنسنت نيكولز، رجل الدين الكاثوليكي الأعلى في انجلترا وويلز، قال: "لا يوجد في تعاليم الكاثوليكية ما يقول فعليا إن شخصا ما في جهنم".


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