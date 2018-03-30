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مصر المقاصة يتعادل سلبيًا مع إنبي

الرياضة

بالصور .. التعادل السلبي سيد المباراة بين المقاصة والمقاولون
بالصور .. التعادل السلبي سيد المباراة بين المقاصة والمقاولون

أمير سعد

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المصريون

الدورى العام

مصر المقاصة

انبى

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة لقاء مصر المقاصة أمام إنبي، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، على ستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة 23 لمسابقة الدورى العام.

جاءت المباراة متوسطة المستوى وأهدر مهاجمو الفريقين العديد من الفرص السهلة ،وسط سيطرة نسبية من الفريق الفيومى الذى كان قريبا للغاية من خطف المكسب ،إلا أن رعونة مهاجميه وعلى رأسهم الغانى جون أنطوى فرضت التعادل السلبى على المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد مصر المقاصة للنقطة 34 فى المركز الثانى عشر ،كما ارتفع رصيد إنبى للنقطة 42 محتلاً المركز السادس.

كان مصر المقاصة قد فاز على النصر بهدف دون رد فى آخر ظهور له بمسابقة الدورى العام بينما تعادل إنبى مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق .


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