بالفيديو.. «الأحواز» ينتفضون رغم القمع الإيراني

30 مارس 2018 - 08:32 م

استمرت التظاهرات الاحتجاجية بين عرب الأحواز ضد قمع النظام الإيراني، حسبما أظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة.

واستخدمت قوات الشرطة الإيرانية الغاز المسيل للدموع وإطلاق نار لتفريق التظاهرات، واعتقلت العشرات من المتظاهرين، الذين يطالبون بالحقوق القومية لعرب الأحواز ووقف حملات القمع الأمني والتعذيب، وبرزت المشاركة الواسعة للنساء العربيات في التظاهرات والاعتصامات هتافًا وغناء وتشجيعًا للشباب.

ويطالب الجميع بحقهم في تعليم أطفالهم اللغة العربية والعمل في المؤسسات البترولية الضخمة في مدنهم، وحقوق أخرى كثيرة، وهذه التظاهرات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لكنها تشكل نقلة نوعية في حجم وأسلوب الاحتجاجات.

وتتصاعد هذه الأيام بقوة حركة الشارع ويستغل المتظاهرون الليل لتكثيف نشاطاتهم في محاولة لإخفاء وجوه المشاركين لتحاشي المزيد من الاعتقالات.

لكن اللافت كسر حاجز الخوف الذي سيطر على الأحوازيين، على مدى السنوات الماضية بسبب القمع والاعتقالات والإعدامات العلنية.