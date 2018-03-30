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وصول قوات أمريكية جديدة إلى أفغانستان

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أفغانستان

البنتاجون

وصل لواء أمريكي جديد، إلى أفغانستان، حيث سيقوم بتدريب قوات الأمن المحلية وتقديم الاستشارة لها.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن دفعة القوات الأمريكية تضم نحو ألف فرد.

وجاء في بيان على موقع "البنتاجون"، أن اللواء الأمريكي يقوده العقيد سكوت جاكسون، الذي سبق له أن تولى مهام تدريب القوات الأمنية في العراق، وسيقوم اللواء بتدريب القوات الأفغانية في كافة أنحاء البلاد، من مزار شريف في الشمال إلى هلمند وقندهار في الجنوب.

كما سيقوم اللواء، بتدريب قوات المشاة الأفغانية، ويضم أيضا وحدات خاصة بالاستخبارات العسكرية والمهندسين العسكريين والمدفعية واللوجستية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإستراتيجية الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أفغانستان، التي أعلن عنها في أغسطس الماضي تقضي بزيادة عدد القوات الأمريكية المنتشرة في أفغانستان.


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