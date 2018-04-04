تراجع مفاجئ في أسعار الذهب

خالد الشرقاوي
تراجعت أسعار الأوقية عالميًا بقيمة 7 دولارات في التعاملات الفورية، مما أدى إلى انخفاض سعر الذهب في مصر بقيمة 6 جنيهات ونصف، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 654 جنيهًا للجرام.
وأصبحت أسعار الذهب اليوم، في مصر كالتالى: عيار 18 :560 جنيها، عيار 21 : 654 جنيها، عيار 24 : 747 جنيها، الجنيه : 5232 جنيها، السعر العالمي : 1335 دولارا.
وكانت أسعار الذهب اليوم شهدت ارتفاعات متكررة، بعد صعود كبير للسعر العالمي للأوقية، مما أدى إلى حدوث ارتباك كبير فى سوق الذهب بمصر.
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