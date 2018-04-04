  • الأربعاء 04 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:43 م
بحث متقدم
قناة الشرق

المفصولون من قناة «الشرق» يبدأون اعتصامًا مفتوحًا

ليفربول ومانشستر سيتي

بث مباشر.. مباراة ليفربول«صلاح» ومانشستر سيتي

ملاعب تغتال الأراضي الزراعية

الملاعب والكافيهات تغتال الأراضي الزراعية

أعضاء الحركة المدنية

4 مطالب لـ «الحركة المدنية» من «السيسي»

الدولار والجنيه

لهذا السبب.. الدولار يهبط لأدنى مستوياته بنهاية العام

مشروع المليون ونصف فدان (أرشيفية)

مستثمرو «المليون ونصف فدان»: أنقذينا يا حكومة

مبارك

18 ميزة لـ«مبارك» أبرزها الخامسة

لوجو" المصري اليوم"

إقالة رئيس تحرير «المصري اليوم» خلال ساعات

تعبيرية

متى يشعر القاضى بالإهانة؟

إبراهيم الزعفراني

قيادي إخواني يطالب الجماعة و«الدعوة السلفية» باعتزال السياسة

بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية..

"نيابة حلوان" تحقق مع شخص يحمل الجنسية النمساوية

قضايا وحوادث

فتح تحقيق في وفاة "فوكس" داخل قسم أول طنطا
ارشيفية

عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

"بلاطة" تنهي حياة فتاة بالسلام

#

تفاصيل جديدة في اتهام أمين شرطة باغتصاب فتاة بالعياط

#

محامٍ و20 بلطجيا يقتحمون عمارة بالمعادى لتأديب السكان

#

مدير فندق يدير شبكة دعارة

الإرهاب

النمسا

تحقيق

الإخوان

النيابة

تباشر نيابة حلوان الجزئية، تحقيقاتها مع شخص يحمل الجنسية النمساوية، بعد ضبطه أثناء قدومه من السفر بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تمكنت من ضبط "ع.ف" 55 سنة، مصرى، ومقيم بمنطقة حلوان، جنوب القاهرة، ويحمل الجنسية النمساوية، أثناء قدومه من مطار القاهرة، بعدما تبين من خلال الكشف عن بياناته أنه مدرج ضمن كشوف جماعة الإخوان.

وتبين من التحريات الأولية تورطه في قضية تظاهر وبتفتيشه عثر بحوزته مبلغ مالى من عملات مختلفة، وتم التحفظ عليه وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية، وتحرر عن ذلك محضر رقم 4995 لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع صحيفة الحياة اللندنية .. تاريخ وذكريات

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ديربي الغضب.. ميلان يتعادل سلبيًا مع الإنتر
» قطر: تلقينا دعوة رسمية لحضور القمة العربية بالسعودية
» خبير اقتصادي يكذب «البنك المركزي»
» مساعد وزير الدفاع: هذا ما أحدثه «الربيع العربي»
» طرح جديد للوحدات السكنية «دار مصر» الأسبوع المقبل
» بالفيديو.. «صلاح» يتقدم لليفربول أمام السيتي
» 18 أبريل.. أول عرض سينمائي في السعودية
» الصين تفرض 50 مليار دولار على بضائع أمريكية
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وروما
» اليونان ترسل آلاف الجنود نحو الحدود مع تركيا
» الملاعب والكافيهات تغتال الأراضي الزراعية

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:19 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان