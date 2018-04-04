"نيابة حلوان" تحقق مع شخص يحمل الجنسية النمساوية

04 أبريل 2018 - 08:16 م

تباشر نيابة حلوان الجزئية، تحقيقاتها مع شخص يحمل الجنسية النمساوية، بعد ضبطه أثناء قدومه من السفر بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تمكنت من ضبط "ع.ف" 55 سنة، مصرى، ومقيم بمنطقة حلوان، جنوب القاهرة، ويحمل الجنسية النمساوية، أثناء قدومه من مطار القاهرة، بعدما تبين من خلال الكشف عن بياناته أنه مدرج ضمن كشوف جماعة الإخوان.

وتبين من التحريات الأولية تورطه في قضية تظاهر وبتفتيشه عثر بحوزته مبلغ مالى من عملات مختلفة، وتم التحفظ عليه وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية، وتحرر عن ذلك محضر رقم 4995 لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



