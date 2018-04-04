مصرع وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص داخل نفق الموت ببني سويف

04 أبريل 2018 - 08:20 م

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب خمسة آخرون في حادث انقلاب ميكروباص داخل نفق سنور المعروف إعلاميًا بنفق الموت على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى، وهرعت سبع سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين الخمسة إلى مستشفى بنى سويف العام؛ لتلقى العلاج اللازم ونقل جثتين إلى مشرحة المستشفى، حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.