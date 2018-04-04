صراع إنجليزي على ضم «تريزيجيه»

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تريزيجيه

اندرلخت

إيفرتون

قاسم باشا

كشف صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، اليوم الأربعاء، عن رغبة ناديي إيفرتون وبورنموث، في الحصول على توقيع محمود حسن «تريزيجيه» لاعب فريق قاسم باشا التركي والمُعار له من أندرلخت البلجيكي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن إيفرتون وبورنموث يتابعان تريزيجيه خلال الفترة الماضية، خاصة أنه يقدم مستويات مميزة مع فريق قاسم باشا بالدوري التركي، واستطاع أن يسجل 9 أهداف مع الفريق ويصنع 3 أهداف، كما يقدم أداءً مميزًا مع منتخب مصر خلال الفترة الماضية.

ويستعد «تريزيجيه»، للمشاركة مع المنتخب الوطني في كأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا، الصيف المقبل، حيث تضم مجموعة الفراعنة كلا من روسيا وأوروجواي والسعودية.


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