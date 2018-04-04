» الملاعب والكافيهات تغتال الأراضي الزراعية

04 أبريل 2018 - 08:32 م

ماراثون بالمنيا لإنشاء الملاعب.. ومزارعو البحيرة والشرقية: ترفيه شهر ولا زراعة سنة.. والشعار الجديد "الكرة أحسن من القطن"

كانت مصر مطمعًا للمستعمرين منذ القدم، لما تحتويه من كنوز وكذلك لمنتجاتها الزراعية، حيث كانت تعتمد عليها روما فى ثلث ما تحتاجه إمبراطوريتها من القمح.

مضت الأيام والسنون، ولم يكترث الفلاح المصرى بما يمتلكه من كنوز زراعية، هاربًا بسبب قلة المياه وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات من قبل كل الحكومات، والتى لم يسمع منها إلا تصريحات وردية لا تتساوى مع ما يقوم به من كد وتعب.

انهار الفلاح أمام العقبات الكئود، التى أطاحت بحلمه عند جنى المحصول، الذى لا يصل إلى تغطية التكلفة السنوية، حيث اتجه معظم الفلاحين إلى تبوير الأراضى الزراعية، وإنشاء ملاعب لكرة القدم، ليتفاجأوا بأن الربح الشهرى للفدان يعادل زراعة سنة، فانتشر تحويل الأراضى إلى ملاعب كانتشار النار فى الهشيم، للهروب من عنت ومشقة الزراعة، والانبهار بالربح السريع، الذى اغتال الأراضى الزراعية، وحوّلها إلى صحراء جرداء.

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