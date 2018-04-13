19 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب

أمير سعد
أعلن البرتغالي بيدرو بارني، المدير الفني للإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون، غدًا السبت، ضمن منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر.
وجاءت قائمة الدراويش على النحو الآتي:
حراسة المرمى: محمد عواد، محمد مجدي
خط الدفاع: محمود متولى،ريتشارد بافور،باهر المحمدى،محمد هاشم،بهاء مجدى،محمد أبو المجد بوشا.
خط الوسط: حسنى عبد ربه ،عماد حمدى،إبراهيم عبد الخالق،كريم بامبو،محمد فتحى، إسلام عبدالنعيم، محمد الصادق،ابراهيم حسن،وجيه عبدالحكيم.
خط الهجوم: موسى كمارا.
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