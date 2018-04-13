«الجامعات الإسلامية» تناقش دور الاقتصاد الإسلامي في التنمية

13 أبريل 2018 - 05:02 م

تعقد رابطة الجامعات الإسلامية مؤتمرها العام العاشر، في الفترة من 25 إلى 27 إبريل الجاري، بجامعة الإسكندرية، بمشاركة الجامعات الأعضاء المنتشرة في شتى قارات العالم.

ويتضمن المؤتمر العام عقد المجلس التنفيذي للرابطة (الاجتماع الرابع في الدورة العاشرة)، إضافة عقد سلسلة من الأنشطة العلمية، وعلى رأسها عقد مؤتمر دولي بعنوان: "حاجة العالم إلى تفعيل دور الاقتصاد والتمويل الإسلامي"، في الفترة من 25-27 أبريل 2018م، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية ممثلة في كلية التجارة، وتحت رعاية كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، رئيس الرابطة، بحضور رؤساء الجامعات الأعضاء بالرابطة الذين أتوا إلى الإسكندرية من كثير من دول العالم.

وأوضح الدكتور جعفر عبد السلام، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، أن محاور المؤتمر تدور حول أهمية الاقتصاد والتمويل الإسلامي للتنمية، ودور الاقتصاد والتمويل الإسلامي في مواجهة الأزمات المالية، والأبعاد الاجتماعية والتنموية للاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى عرض نماذج من التجارب التنموية الرائدة في المجتمعات الإسلامية، والتي أسهمت في إقالة كثير من الدول من عثراتها الاقتصادية.

وحول أهمية عقد المؤتمر في هذا الوقت، أكد "عبدالسلام" أنه في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من مشكلات بات من الصعب علاجها أو السيطرة عليها، أو الحد من تفاقمها وانتشارها، وعلى رأسها أزمةُ الغذاء في الدول الفقيرة، وظواهر التضخم النقدي والبطالة، فإن هذا المؤتمر يسعى من خلال تطبيق نظريات الاقتصاد والتمويل الإسلامي إلى إيجادِ الحلول وإبراز الوسائل والطرق الكفيلة بالحد من تفاقمِ أزمات العالم الاقتصادية؛ ونهوض بعض الدول الإسلامية من كبوتها.

وأضاف أن هذا المؤتمر الدولي يأتي كثمرة طيبة للتعاون المثمر بين الرابطة وبين جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، والدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة بالجامعة، ويشارك فيه أكثر من ثمانين باحثا ومتخصصا في مجال الاقتصاد الإسلامي من داخل مصر وخارجها، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

كما تنظم الرابطة بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية ندوة علمية بعنوان: "التعليم الإسلامي ودوره في تحصين الشباب من التطرف"، وذلك يوم10 شعبان 1439هـ / 26 أبريل 2018م بمقر المعهد بالإسكندرية.