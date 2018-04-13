» «خناقة» بين مذيعة وضيفة على الهواء

13 أبريل 2018 - 05:09 م

اشتبك مذيع بقناة "الصحة والجمال" مع ضيفة إحدى حلقات برنامجه، وتبادلا الضرب بالأيدي والتراشق بالألفاظ، قبل أن يطلب لها أمن مدينة الإنتاج الإعلامي.

مقدم برنامج "يا كبدي يابني"، كان قد استضاف سيدتين، قبل أن يدخل 3 أطفال الأستوديو، فأشار إلى السيدة التي كانوا يجلسون بجوارها، وسألها: "دي ماما؟"، فلم يجبه الأطفال.

فأجابته السيدة بصوت مرتفع: "أنت جايبني أنا ولا جايبهم هم؟"، فطلب المذيع من مخرج البرنامج التوقف عن البث، قائلاً: "أنا عيني جابت دموع"، فردت عليه السيدة: "يا سلااام".

وعقب ذلك ردت الضيفة الأخرى بالبرنامج قائلة: "أنا واقفة من قبل الحلقة وبقول لا دي مش والدتهم"، فردت عليها السيدة الأخرى: "دي حاجة تخصك؟ بتتكلمي ليه؟"، فأجابها المذيع: "يعني إيه بتتكلمي ليه إنتي هتستعبطي ولا إيه؟"، وطلب لها أمن المدينة بداعي خطفها لهؤلاء الأطفال.

وكرر مذيع البرنامج سؤاله للأطفال: "دي ماما؟"، فردت السيدة موجهة كلامها للأطفال: "اللي هينطق فيكم بكلمة أنا هدبحه إيه رأيكم بقى؟"، فقال المذيع: "دي حرامية أقسم بالله ما عيالها أنتي داخلة تعملي أفلام"، وطلب من المخرج إخراج تلك السيدة والأطفال، فردت عليه: "طب وريني هتخرجني إزاي مش خارجة".

وتهجمت تلك السيدة على الأخرى المتواجدة في الأستوديو، التي قالت إن الأطفال ليسوا أطفالها، فهجم عليها مذيع البرنامج قائلاً: "أنتي هتتهجمي عليها ولا إيه، أنا هديكي في أسنانك والله ما هتاخدي جنيه ومش هسجل معاكي"، فردت عليه: "ما تستفزنيش إبقى وريني هتصور إزاي"، وأعاد السؤال للأطفال: "دي ماما يا ولاد"، فردت عليه السيدة: "وأنت مالك ده يخصك في إيه؟"

وتبين في النهاية أن برنامج "يا كبدي يا ابني"، هو برنامج مقالب، والمشاجرة مع المذيع كانت باتفاق مع السيدة والأطفال.