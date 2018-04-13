» ضبط مسئول سهّل 30 مليون جنيه لأشخاص

13 أبريل 2018 - 05:15 م

نجح ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط العضو المنتدب بإحدى شركات سمسرة الأوراق المالية لقيامه بمخالفة القانون، مما نتج عنه خسائر مالية كبيرة من رأس مال الشركة.

البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "شريف.ح" محامى وكيلا عن " طارق.ح" رئيس مجلس إدارة شركة سمسرة فى الأوراق المالية، ضد العضو المنتدب للشركة لقيامه بإقراض عدد من عملاء الشركة أوراق مالية بمبالغ كبيرة دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة مما نتج عنه خسائر مالية كبيرة للشركة، بالمخالفة لأحكام القانون.

ومن خلال التحرى حول الواقعة أسفرت جهود إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب أن الشركة محل البلاغ شركة مساهمة مصرية - خاضعة للقانون رقم 95 لسنة 19922 – وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مقرها بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة وقيام العضو المنتدب للشركة "خالد م" مقيم بالعمرانية بمحافظة الجيزة بالتواطؤ مع بعض عملاء الشركة بتمكينهم من الاستيلاء على أموالها من خلال إقراضهم أوراق مالية "أسهم" قيمتها 30 مليون جنيه مصرى" دون وجود سند قانونى لذلك، وقيامهم بالتعامل عليها بيعاً وشراءً دون وجود غطاء مالى لتلك المعاملات وفقاً للشروط والقواعد المنظمة لذلك طبقا للقانون، مما نتج عنه خسائر كبيرة من رأس مال الشركة.

وباستدعاء العضو المنتدب المذكور ومواجهته أقر بصحة الواقعة ومخالفته لأحكام القانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.



