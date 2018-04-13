» الأمين العام للأمم المتحدة: الحرب الباردة عادت

13 أبريل 2018 - 05:15 م

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إن الحرب الباردة قد عادت في العلاقات الدولية.

وأضاف "جوتيريش" في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن "الحرب الباردة" عادت بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لكن دون آليات السيطرة التي ساعدت في الماضي بالسيطرة على التصعيد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتهم النظام السوري، في وقت سابق، باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية.

وتوعد ترامب، بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية، داعيا روسيا للاستعداد لصدها، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد، الذي وصفه بـ"القاتل لشعبه".



