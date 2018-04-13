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هندوراس تقرّ نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس الشرقية

عرب وعالم

مدينة القدس
مدينة القدس

خالد الشرقاوي

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القدس

هندوراس

نقل سفارة

وافق المؤتمر الوطني لهندوراس على مشروع نقل سفارة البلاد لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، كما أحيل المشروع إلى السلطة التنفيذية.

ووفقا لما ورد في بيان المؤتمر، فقد وافق على نقل السفارة إلى القدس 59 نائبا، مقابل 33 صوتوا ضد القرار، لتصبح هندوراس بذلك الدولة الثالثة التي تتخذ هذا القرار بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا.

وأعلنت إسرائيل أنها تبذل الجهود مع العديد من الدول لنقل سفاراتها إلى القدس، وبين هذه الدول باراغواي وهندوراس اللتان من المرجح أن يتم الإعلان عن موافقتها على نقل سفارتيهما إلى القدس قريبا، حسب مصادر إسرائيلية.

وأدان الفلسطينيون قرارات بعض الدول نقل سفاراتها إلى القدس معتبرين أنها خرق للقانون الدولي الذي يؤكد على أن القدس الشرقية مدينة محتلة.


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