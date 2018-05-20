» عقوبات مالية على الزمالك وسموحة بسبب نهائي الكأس

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وقعت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، عقوبات  على نادي الزمالك ونادي سموحة بسبب وقائع نهائي كأس مصر والذي انتهي لصالح القلعة البيضاء بركلات المعاناة الترجيحية.

وقررت اللجنة، توقيع عقوبة مالية على نادى الزمالك قيمتها 40 ألف جنيه وهى مقسمة إلى 20 ألف جنيه لتكرار واقعة السباب الجماعي من جانب الجماهير المصاحبة للفريق ضد الفريق المنافس، و20 ألف جنيه الأخرى لعدم التزام الجهاز الفنى والطبى والإداري بمقاعد البدلاء.

وأضافت اللجنة أن هناك توقيع عقوبة مالية على نادى سموحة قيمتها 30 ألف جنيه وهى مقسمة إلى 10 آلاف جنيه بسبب السب الجماعي من جانب الجماهير المصاحبة للفريق ضد الفريق المنافس، و20 ألف جنيه لعدم التزام الجهاز الفنى والطبى والإداري بمقاعد البدلاء.


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