  • الأحد 20 مايو 2018
  • بتوقيت مصر07:41 م
بحث متقدم
السيسي

بالصور.. لافتات لـ"السيسي" تملأ شوارع غزة

رونالدو وصلاح

"رونالدو" ينتصر لـ"صلاح" على مهاجم "البايرن"

توفيق عكاشة

وقف حبس توفيق عكاشة في تزوير الدكتوراه

القدس

كواليس نقل سفارة جديدة إلى القدس غداً

عبدالله السعيد

قرار جديد من رئيس الزمالك بشأن أزمة "السعيد"

حريق المجمع العلمي

تفاصيل إنقاذ أطفال حضانة بأرض اللواء من التفحم

مرتضى منصور

مرتضى منصور لـ"رامز جلال: "هاعلقك من رجليك"

مائدة افطار باب البحر

بالفيديو والصور.. الإفطار إجباري في باب البحر

رانيير

"رانيير" يوافق على تدريب الأهلي

كتائب القسام

قائمة اغتيالات جديدة لقادة حماس

قرار جديد من رئيس الزمالك بشأن أزمة "السعيد"

الرياضة

عبدالله السعيد
جانب من توقيع السعيد للزمالك

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. "مرتضى" يكشف عن المدير الفنى الجديد للزمالك

#

"مرتضى" يتقدم بطلب تظلم لرئيس استئناف القاهرة

#

"مرتضى" يهدد أعضاء الزمالك بالاستقالة

#

أمريكا تهدد بقطع خدمات الإنترنت والهاتف عن الفقراء

الزمالك

مرتضى منصور

عبدالله السعيد

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن موعد حل الأزمة التي وقعت بين صانع العاب النادي الأهلي عبدالله السعيد والنادي لافتا إلى أن الحل سيكون قريبا.

وأضاف في تصريحات لبرنامج إستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "عبد الله سيعيد الأموال التي حصل عليها إلى نادي الزمالك مرة أخرى".

وأكمل: "لا يصح أن أتسبب في إيقاف لاعب مقبل على كأس العالم".

وأردف: "بعد عودة اللاعب من فنلندا سنحل الأمر".

وكان اللاعب قد وقع للزمالك في الفترة الماضية وحصل على مقدم تعاقد 40 مليون جنية، لم يستردها النادي حتى الآن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل مصر دولة فقيرة بالفعل ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. "والي" تكشف عن الحالة الصحية لـ"مديحه يسري"
» قرار من "كوبر" بتغيير موعد معسكر ودية الكويت
» الفيفا يهدد الزمالك
» الذهب يرتفع 3 جنيهات
» رسميا.. الزمالك يحصل على توقيع نجم "الدراويش"
» عقوبات مالية على الزمالك وسموحة بسبب نهائي الكأس
» تحذيرات من طقس الغد
» وزير الدفاع يتناول الإفطار مع طلبة الكليات والمعاهد العسكرية
» حكام الجولة الأخيرة في الدوري بين الأهلي والمصري
» ثاني أكبر عمدة في اليونان يتلقي "علقة ساخنة"
» المتهم في مجزرة الثانوية: "تركت بعضهم أحياء ليرون قصتي"

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عشاء

    08:22 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"