» رسميا.. الزمالك يحصل على توقيع نجم "الدراويش"

20 مايو 2018 - 06:16 م

كشف المستشار مرتضى منصور عن أخر الصفقات التي انتهى النادي من التعاقد معها لافتا إلى أن لاعب الدراويش إبراهيم حسن وقع رسميا للنادي منذ الموسم الماضي.

وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "معنديش مانع في قائمة الـ25 أريد فترة انتقالية، هناك جلسة مع هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة لحسم الأمر".

وعن الصفقات المرتقبة للفريق، قال: "من الوارد ضم محمد مجدي قفشة، لاعب إنبي، سنتعاقد مع 3 أو 4 لاعبين هذا الموسم ".

وأشار مرتضى إلى أنه لن يضم حارس جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، وسيكتفي بجنش وعمر صلاح لحين عودة أحمد الشناوي، مشيرا إلى أن خالد جلال باق في منصبه كمديرا فنيا في الموسم الجديد، وأنه اختلف مع كريستيان جروس لرفضه وجود جلال.

وقال مرتضى منصور، إن أسواء ما في الزمالك هم أبناء الزمالك، وإن النادي يتعرض للهجوم من أبنائه مؤكدا أن هناك مفاجأة سيتم تفجيرها في الأسبوع الجاري لكشف أولاد النادي".

وأردف: "هناك مفاجأة سأكشفها عن حجم المؤامرة التي تحاك ضد نادي الزمالك، وممدوح عباس حجز على أموال النادي مرة أخرى، وأتسآءل لماذا تتركه الدولة رغم كل ما فعله"