» الفيفا يهدد الزمالك

20 مايو 2018 - 06:32 م

هدد الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بفرض عقوبات مشددة على النادي، بسبب المستحقات المالية المتأخرة للكاميروني أليكسيس موندومو لاعب وسط الفريق السابق.

جاء ذلك في خطاب رسمي أرسله "الفيفا" اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم يهدد فيه بخصم 6 نقاط من نادي الزمالك خلال 90 يومًا من يوم الخميس الماضي، بسبب المستحقات المالية المتأخرة للاعب الكاميروني، وحال تقدم اللاعب بشكوى بعد هذا التاريخ بعدم حصوله على مستحقاته سيتم خصم 6 نقاط من الزمالك في الموسم المقبل.

كان ألكسيس موندومو قد لعب للأبيض العام 2012 قبل أن ينتقل للرائد السعودي، وتقدم اللاعب بشكوى رسمية ضد الزمالك للمطالبة بمستحقاته المالية التي تقدر بـ950 ألف دولار.